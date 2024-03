Un viaggio nel mondo della pittura. La lezione di Samorì in Accademia

"La pittura consiste nel portare le cose immaginate a essere visibili. In un mercato dell’arte mai vasto quanto oggi, è difficile divergere cosa vale da cosa no". Nicola Samorì, artista forlivese classe ‘77 riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ha incontrato gli studenti dell’Accademia di belle arti di Macerata per parlare del suo percorso. In dialogo con il critico d’arte Davide Ferri e le docenti Maria Letizia Paiato e Federica Giulianini, Samorì ha parlato del concetto di talento, quella dote che "ha a che fare con gesti, pensieri ed eventi che si manifestano senza appello. Avere talento è portare qualcosa fuori da sé senza chiamare in causa le cognizioni. Nella storia dell’arte sono pochissimi i nomi di autori che a vent’anni avevano uno stile maturo, perché la pittura in particolar modo è un linguaggio che necessita di molto tempo per evolvere e compiersi pienamente; penso però anche che esistano eccezioni come Masaccio o Schiele. Oggi un artista tendenzialmente è pronto a 35 o 40 anni". Pittore e scultore la cui opera, per riprendere una formula usata della storica dell’arte Paiato e da Davide Ferri, "evidenzia il tentativo di mettere in pericolo forme derivate dalla storia della cultura occidentale", Samorì si è espresso su concetti estetici classici e moderni, ha parlato del suo studio di lavoro e di come "i bravi autori sono ossessionati da quello che fanno. Oggi la facilità d’esecuzione viene rigettata, ma con ostinazione è possibile creare miracoli, pur incespicando nella forma continuamente". Samorì ha poi specificato, vista la presenza in sala degli studenti, come a suo avviso si debba costruire autonomamente il proprio percorso, senza chiedere consigli, in quanto "indirizzare qualcuno in certi ambiti è molto complesso". Nel corso del dialogo con Ferri l’artista ha toccato diverse questioni riguardo ai gesti del dipingere, disegnare e scolpire, prassi quotidiane che "sono sempre state, per me, esigenze. Non mi sono mai curato troppo del contesto. Ho assimilato un’esorbitante quantità di immagini nel corso della mia esperienza. La pittura ha storicamente sempre ucciso le cose che nel tempo l’hanno condannata a morte, riemergendo ciclicamente da periodi bui. È accaduto con l’avvento della fotografia, riaccadrà con l’intelligenza artificiale".

Lorenzo Fava