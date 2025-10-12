Un viaggio nel passato. Le atmosfere del ’700 rivivono al Buonaccorsi con le giornate del Fai

Le giornate d’autunno del Fai a palazzo Buonaccorsi fanno centro. Fin dal mattino centinaia di visitatori hanno ammirato le sale e le opere del museo da una prospettiva inedita, con gli alunni del Bramante-Pannaggi a guidarli nella scoperta delle stanze per come erano quando il palazzo era della famiglia Buonaccorsi, che è – spiega Natalia Biangini, vicepreside dell’istituto –, "il filo rosso di questa due giorni. Abbiamo cercato di farla rivivere in questi fastosi spazi. I nostri ragazzi non solo si sono preparati a fare da ciceroni. Alcuni vestono i panni dei membri della famiglia nel periodo fra il ‘600 e il ‘700. A illustrare le sale e spiegare come erano quando il palazzo era una residenza sono loro, avvicendandosi anche con personaggi che la abitarono, come l’architetto Contini o i servitori. Al secondo piano poi vengono mostrati per la prima volta gli affreschi recuperati con i recenti restauri".

Ragazze e ragazzi hanno indossato abiti dell’epoca, prestati dalla Pro loco di Mogliano che li utilizza per le rievocazioni storiche, e con alcuni istruttori di danza ottocentesca della scuola El duende hanno preparato i balli da svolgere in cortile. "Da un mese a questa parte abbiamo imparato tantissime cose di storia dell’arte – racconta Nicole Compagnucci –, abbiamo provato più volte le nostre parti. È un’esperienza molto formativa. A me è capitata una sala splendida, quella dell’Eneide". Angelo Tasso illustra invece il cortile d’ingresso, "con le splendide statue dedicate ad Ercole", mentre Diego Scoccia, che ha accolto i visitatori nei panni di Raimondo Buonaccorsi, ha raccontato, calato nella parte del committente, che "mi resi conto che alla famiglia serviva un palazzo di rappresentanza, degno delle grandi occasioni. Chiamai l’architetto Giovanni Battista Contini, a cui chiesi di realizzare corti, saloni e decorazioni". I visitatori sono entusiasti. Margherita Fontani, maceratese, grazie al Fai è tornata al Buonaccorsi per la sesta volta: "L’iniziativa è organizzata molto bene, e i ragazzi sono stati bravi. Le giornate del Fai sono sempre una scoperta". Paola Carassai, arrivando da Tolentino per vedere palazzo Buonaccorsi per la prima volta, esprime apprezzamento "per la gestione della visita e l’organizzazione". Il presidente del Fai Marche, Giuseppe Rivetti, è entusiasta: "I ragazzi sono eccezionali". La provenienza dei visitatori varia: ne arrivano dal maceratese, dall’anconetano, ma anche da fuori regione, come da Napoli, Novara o dall’Emilia Romagna. L’affluenza è stata alta, con le visite al museo che proseguono oggi.