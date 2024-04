Un viaggio nel passato per scoprire Villa Ficana

L’Ecomuseo delle case di terra Villa Ficana sabato 20 aprile propone "Storie PASSeggiATE" un viaggio nel passato per scoprire la storia dei quartieri di Santa Croce, Montalbano e Villa Ficana accompagnati da pittoreschi personaggi e dai loro racconti. Villa Ficana e i quartieri che la circondano nascondono storie affascinanti e la passeggiata che li attraverserà farà sentire i partecipanti come se stessero facendo un salto indietro nel tempo. La passeggiata avrà inizio nel piazzale della chiesa di Santa Croce a Macerata alle 16.30. La durata prevista della passeggiata è di circa un’ora e mezza. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione che deve essere effettuata entro il 18 aprile (0733.470761 o museovillaficana@gmail.com). Per ulteriori informazioni sull’evento, consultare il sito www.ecomuseoficana.it.