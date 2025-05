Un viaggio nella musica con "Pomeriggio d’inCanto"

Domani, alle 18, all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio, si aprirà la stagione concertistica 2025 dell’associazione musicale Selìfa. Con un concerto che già nel titolo anticipa l’atmosfera che vivranno gli appassionati di musica che vi assisteranno: "Pomeriggio d’inCanto". Il programma precede l’esecuzione di brani di diverso genere, un vero e proprio itinerario che toccherà repertorio operistico, musical ed evergreen. "Un viaggio musicale che allieterà e accompagnerà gli spettatori – annuncia l’associazione –. In scena saranno quattro musicisti di eccellente profilo artistico e professionale, due dei quali, il fisarmonicista romano Paolo Rozzi e la violinista spagnola Carla Mulas González (nella foto), sono già noti al pubblico sanginesino per essersi in passato esibiti con vivo successo ospiti di Selìfa. Rozzi, l’anima del gruppo, con la sua magica fisarmonica, è divenuto nel tempo, grazie alle sue numerose esibizioni sia con vari gruppi che come solista, un vero e proprio idolo dei tanti appassionati di questo strumento; è tra i più conosciuti, apprezzati e amati nella nostra regione. Completeranno il quartetto Beatrice Venturi al pianoforte e il tenore Marco Nardella". Per informazioni e prenotazioni: 3394686540 e 3476691204.