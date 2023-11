Un viaggio nella musica con Samuel "Schiantos"

Appuntamento per gli amanti della buona musica questo pomeriggio, alle 18.30, all’interno del Barlume di Montecassino. Sul palco, ad animare la giornata, ci penseranno Samuel "Schiantos" Croia (nella foto) e la Band Best of Friends. Si tratta di quattro amici, tutti orgogliosamente civitanovesi, che proporranno al pubblico un viaggio musicale che spazia dai grandi cantautori italiani come Ron, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Lucio Battisti, fino ai leggendari gruppi rock italiani e stranieri quali Beatles, Rolling Stones ed Eagles. La band vede Samuel "Schiantos" Croia alla chitarra e voce, Francesco Caporaletti al basso, Fabio Verdini alle tastiere e alla batterista la scatenata Diana Rasnovean. Tutti e quattro sono veri e propri professionisti del settore con una lunga esperienza sia in Italia che all’estero. E la loro passione per la musica si trasforma in un’esperienza coinvolgente, che arriva dritta al cuore di chi li ascolta. Allo stesso tempo, il Barlume preparerà un aperitivo-cena che fonde musica e gastronomia in un connubio perfetto, per un appuntamento consigliato e da non perdere. Tra le proposte culinarie spiccano la porchetta e il vino rosso. E per chi volesse concedersi un tocco di raffinatezza, gli amari e i liquori bio dell’azienda marchigiana Herbatem saranno disponibili, ideali sia come aperitivo che come digestivo a fine pasto.