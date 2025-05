Un viaggio nell’arte dell’attore. Quarta edizione per il Ginesio Fest

Presentata ieri, nella sala stampa della Camera dei deputati, la sesta edizione del Ginesio Fest – diretto per il quarto anno consecutivo da Leonardo Lidi – con il Premio San Ginesio "All’arte dell’attore". La kermesse si svolgerà dal 20 al 25 agosto. Tra i protagonisti e gli ospiti: Antonio Latella, Alessio Maria Romano, Francesco Marilungo, Licia Lanera, Gruppo Uror, Alba Porto, Giulia Odetto, Teatro del Carretto, PoliTheater con la regia dell’australiano Neville Tranter, la band Perturbazione. Sono intervenuti in conferenza, oltre al direttore artistico Lidi, il sindaco Giuliano Ciabocco e la direttrice generale del Ginesio Fest Isabella Parrucci. Il tema, il filo conduttore che lega gli appuntamenti, quest’anno è "furore".

Tra gli appuntamenti in programma, il 20 agosto c’è "Pinocchio", tratto dall’opera di Carlo Collodi; l’adattamento e la regia sono firmati da Maria Grazia Cipriani, per una produzione del Teatro del Carretto. Il 21 agosto "Altri libertini", tratto da Pier Vittorio Tondelli, con adattamento e regia di Licia Lanera, e "Katzlemacher", con la regia di Lidi, una produzione del Teatro Stabile di Torino. Il 22 agosto "Stuporosa", per la regia e coreografia di Francesco Marilungo. (produzione di Körper - Centro Nazionale di Produzione della Danza) e "Un anno con tredici lune". Il 23 agosto "Radici", con la regia di Alba Maria Porto, "Sdisore’" del Gruppo Uror e "Io uccido i giganti" (regia e scene di Greta Petronillo), spettacolo vincitore del Bando Orizzonti. Il 24 agosto andrà in scena "Wonder Woman", di Antonio Latella e Federico Bellini, e "Bubikopf - tragedia comica per pupazzi" per la regia di Neville Tranter. La giornata conclusiva, il 25 agosto alle 21, Premio "All’arte dell’attore", seguito dal concerto "La buona novella", interpretato dai Perturbazione. Chiude il festival "I’ve loss of attention" di Collettivo Effe.

Il premio, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari, celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti per il loro percorso artistico. Tra le novità di quest’anno, si amplia la rete di collaborazioni: oltre al Teatro Stabile di Torino, si aggiunge la Fondazione Piemonte dal Vivo, diretta da Matteo Negrin.