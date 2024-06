Un viaggio tra le emozioni con Galimberti

Si apre con il professor Umberto Galimberti la rassegna estiva "Cava spettacolare" all’arena la Cava di Ripe San Ginesio. Domani, alle 21.15, Galimberti psicoanalista, saggista tra i più influenti filosofi contemporanei salirà sul palco con la conferenza "Il mistero delle emozioni". "Le emozioni rappresentano una terra mai del tutto conoscibile, diramata al di là degli steccati di una ragione che vorrebbe imbrigliarne la magmatica fluidità entro una geometria del sentire umano cartesianamente nitida e definita – spiegano i promotori –. Nella storia dell’umanità, il cuore ha guidato le decisioni degli individui prima dell’illuminazione della mente razionale ma al giorno d’oggi, questi sono sempre più in conflitto. Galimberti condurrà il pubblico in questo viaggio esplorativo, cercando di svelare gli angoli più reconditi del vissuto emozionale. Non solo una riflessione sulle emozioni, ma una vera e propria analisi per offrire spunti preziosi sulla mancanza di sapere rispetto a quelle emozioni che ci permettono di essere chi siamo". Biglietti circuito online Ciaotickets e TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Altri tre sono gli appuntamenti della Cava spettacolare organizzati da Eclissi Eventi: il 6 luglio con Stefania Andreoli. il 20 luglio con Roberta Bruzzone e il 22 agosto con Giovanni Scifoni. Info 0733865994 – 3924450125.