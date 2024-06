"Un voto utile per far crescere Visso"

"Visso Unita" chiude la campagna elettorale proponendosi come vera alternativa. Il candidato sindaco Andrea Innocenzi e la sua squadra vogliono un "futuro di sviluppo, solidarietà e impegno, dove tutti i cittadini siano protagonisti di una crescita sociale ed economica. Vogliamo battere i personalismi, le polemiche di chi governa da oltre 20 anni. I fallimenti. Sull’altro fronte le opposizioni, non sono riuscite a costruire una vera candidatura e si sono appellate addirittura a una persona di Roma. Una scelta fuori tempo, per una parvenza di rinnovamento. Ma è solo un espediente. Sono sempre le solite persone e le stesse inutili polemiche. Questi due schieramenti hanno provocato la devastazione di un territorio, che oggi si contraddistingue per ritardi, incompletezze, rancori e divisioni". In nome di un cambiamento vero, "Visso Unita" si propone di riaprire più celermente la piazza, con "progetto di valorizzazione a patrimonio dell’umanità Unesco, abbreviare i tempi di ricostruzione, il riconoscimento dei marchi delle tipicità locali da parte del Comune, l’esonero della tassa occupazione del suolo pubblico, un tavolo tra produttori locali e allevatori, incentivi alle nuove attività artigianali, commerciali e start up". E ancora, valorizzazione dei cammini, sostegno alle fasce deboli, incentivi per un albergo diffuso. "Per una Visso che cambia davvero siamo le persone giuste, per questo chiediamo un voto utile. Con noi le idee e i progetti dedi cittadini saranno il lievito della nostra amministrazione. Coltiveremo con cura ogni proposta, ogni entusiasmo che punti a una Visso migliore e libera".

Gaia Gennaretti