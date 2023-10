Un weekend con Verdi e Manzoni

Torna a Pollenza, da domani a domenica, la seconda edizione di "Buon compleanno Maestro", microfestival dedicato a Giuseppe Verdi. Celebrerà il 210º compleanno del noto compositore e il 150º anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni, approfondendo il legame tra il musicista e lo scrittore che trova un’interessante connessione proprio a Pollenza, dove Alessandrina D’Azeglio, nipote di Manzoni, trascorse alcuni momenti della sua vita. La tre giorni è organizzata dall’associazione Amici dello Sferisterio di Macerata e Domus in Arte, con il patrocinio e il sostegno di Comune, Soms, Pro loco, Corporazione del Melograno, Appassionata e Ctr.

Domani, alle 17.30, inaugurazione della mostra "Note e storia: Pollenza tra Verdi e Manzoni" alla sala convegni, a cura di Fabio Sileoni, seguita alle 18.30 da un concerto del Quartetto d’Archi Pergolesi, in collaborazione con il conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo che vedrà la partecipazione di Luca Marziali, Giorgia Cardarelli al violino, Danilo Squitieri al violoncello e Aurelio Venanzi alla viola. La mostra esporrà manifesti, partiture e anche un bozzetto del progetto del teatro firmato da Ireneo Aleandri, l’architetto dello Sferisterio e alcuni pezzi di collezioni private. Sabato alle 16 letture a tema per i bambini in biblioteca (che riaprirà al pubblico proprio sabato) con le lettrici volontarie; alle 17.30 nella sala nobile del Comune protagonisti saranno il musicologo Piero Mioli e la scrittrice Emanuela Fontana sulla conversazione "Siccome un angelo o tal femmina? Sulle figure femminili dell’universo verdiano e manzoniano". Verrà esplorato il mondo della musica, ma anche delle donne nelle opere di Verdi e nei romanzi di Manzoni. Domenica, alle 10.30 al Caffè del Teatro "A colazione con Verdi " con Pietro Molini che parlerà di "Verdi imprenditore". Alle 15.30 visita per grandi e piccoli al teatro Verdi con una simpatica sorpresa per i bambini e alle 17.30 concerto di chiusura alla sala nobile con Luca Giarritta al pianoforte che regalerà agli spettatori un’esperienza tutta incentrata sulla musica verdiana. "È un modo per mantenere vivi i nostri territori che tanto hanno da raccontare", ha detto Lucia Rosa, presidente dell’associazione Amici dello Sferisterio.

Lucia Gentili