Un weekend di iniziative per i dieci anni di "Nati per leggere"

La rete "Nati per leggere" della provincia cresce e arriva a spegnere dieci candeline. Compie, infatti, dieci anni il progetto che ha visto ai suoi esordi ricevere anche un premio importante, quello nazionale di "Nati per leggere" quale miglior progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini 0-5 anni. "Un percorso iniziato in città già prima che nascesse la rete provinciale grazie a tanti volontari che da sempre hanno creduto nell’importanza della lettura fina dalla più tenera età – spiega l’assessore Katiuscia Cassetta –. Un gesto d’amore e di investimento per il futuro dei nostri figli che ancora oggi vede coinvolti tanti professionisti e appassionati che furono i primi attori di quel sogno che è cresciuto e si è sempre più strutturato fino a diventare parte integrante della politica culturale della città". Il calendario dei festeggiamenti che va sotto il titolo "Come un fiume alla sorgente" prenderà il via domani, alle 9.30 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, dove, dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessore Cassetta, ci sarà l’incontro "10 buoni motivi per fare rete" dove porteranno il proprio contributo Pierfrancesco Gentilucci, Elena Carrano, Marzia Fratini, Alessandra Petillo e Ilaria Magnani, Lucia Tubaldi, Stefano Cecchi, Anna Ascenzi, Irene Tombesi, Laura Olimpi e Stefania Romagnoli. A seguire, alle 10.30, un momento speciale "Storie di comunità in cammino" durante il quale i volontari e le volontarie Nati per leggere si racconteranno. Alle 11, sempre alla Mozzi Borgetti, nella sala Bambini inaugurazione della mostra "Il mondo di Helen Oxenbury a misura di bambini e bambine", visitabile fino al 30 dicembre. Alle 11.30 nella sala Castiglioni "È festa dei 10 - Senti che bel vento, siamo noi che non smettiamo di soffiare", 10 candeline per 10 anni di Nati per Leggere e 10 buoni auspici per 10 anni ancora a venire. Alle 12 arriva, invece, in piazza della Vittoria La LiberBici con la lettura e la narrazione per le infanzie di tutte le età con Michele Volpi, per bambini 3-10 anni e le loro famiglie. Nel pomeriggio, alle 15 alla sala Castiglioni, "Arriva Mammalingua! Storie per tutti nessuno escluso", la mostra itinerante di libri in lingua per l’infanzia da 0 a 6 anni. Ricco anche il programma della giornata di domenica che si aprirà alle 10 in piazza Vittorio Veneto con "Right in front of you Diritto davanti a te! Settimana Nazionale Nati per Leggere", azione collettiva di performing artistica, a cura di Les Friches.