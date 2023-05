Un weekend nel segno della ceramica

Appignano, tra le 46 città dell’Associazione italiana città della ceramica, è pronta ad accogliere visitatori e turisti per il fine settimana dedicato all’arte ceramica nell’ambito della grande festa nazionale "Buongiorno ceramica" che quest’anno viene dedicata a Faenza e ai suoi ceramisti, in ginocchio a causa della recente alluvione. Un’intensa due giorni con "Appignano è ceramica" che si aprirà oggi, alle 18.30, con l’inaugurazione del nuovo arredo urbano del "Giardino dei tigli", un progetto di "Urban design" realizzato dal Comune di Appignano che attraverso la decorazione degli arredi pubblici con piastrelle artistiche create dai ceramisti del territorio renderà l’area una vera e propria installazione ornamentale. L’inaugurazione verrà preceduta dalla presentazione del progetto alle 17.30 nella sala eventi del Comune, alla presenza del sindaco e dei ceramisti che hanno partecipato al progetto. "Siamo pronti ad accogliere visitatori e turisti per un’immersione nell’affascinante mondo della ceramica artistica – ha spiegato il sindaco Mariano Calamita –. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio sensoriale ed esperienziale nella suggestiva fase di realizzazione dei manufatti in ceramica da parte dei maestri artigiani, con workshop guidati nei processi produttivi e dimostrazioni dal vivo". Gli appuntamenti continueranno anche domani e la prossima settimana con l‘inaugurazione del "CeramicStore-Eccellenze Appignanesi".