Un weekend sulle due ruote. Vespe automatiche dal centro storico ai borghi

Un weekend dedicato agli amanti delle due ruote con il Campionato italiano di regolarità per vespe automatiche e la 9ª edizione del raduno nazionale "Città di Macerata". Domani e dopodomani circa 200 appassionati si riuniranno per condividere l’interesse motoristico e riscoprire le bellezze del territorio. La manifestazione - organizzata dal Vespa Club Macerata con il patrocinio del Comune - prenderà il via alle 8 di domani con il ritrovo dei partecipanti alla Terrazza dei Popoli ai giardini Diaz; alle 9 partenza per la prova di abilità con arrivo a San Ginesio, proseguendo per Belforte fino al ritorno in città. Qui, alle 18, ultima prova a cronometro. Dopodomani alle 8, raduno in piazza Mazzini e visita all’Arena Sferisterio; tappa successiva sarà Montecassiano, dove i partecipanti saranno ospiti di Svicolando festival. La premiazione concluderà la seconda giornata.

"In un territorio come il nostro, che vive di bellezza diffusa tra borghi, palazzi antichi e chiese, queste sono occasioni di punta per il turismo esperienziale - afferma Riccardo Sacchi, assessore allo Sport e agli Eventi -. Il giro del territorio verrà fatto in sella a una vespa, una delle icone culturali italiane". Essenziale per questa edizione, la collaborazione con due associazioni del territorio: Birracca e TuttIncluso, realtà che accompagneranno partecipanti e interessati con merenda e colazione. Spiega Jacopo Lorenzetti, presidente Vespa Club Macerata: "Ci è venuto in mente di far partecipare la città a tutto tondo. Birracca sarà presente per la merenda di domani, mentre ragazzi e ragazze di TuttIncluso serviranno la colazione di dopodomani".

A ricordare l’importanza dell’inclusione anche Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, che sottolinea come "il tema si declina così in maniera molto concreta". "I piccoli cambiamenti passano dalle persone, e la collaborazione della città per l’evento è un passo importante - dice Gioia De Angelis di Birracca -. Birracca è un’impresa sociale in cui lavorano solo ragazzi e ragazze con autismo e molti volontari, una realtà che ha le sue difficoltà ma lavora per apportare un cambiamento concreto". "La nostra Caffetteria TuttIncluso sarà con piacere partner del raduno - aggiunge Marco Scarponi, presidente della fondazione Anffas Macerata - e offrirà una colazione dolce e salata ai presenti in piazza Mazzini. Aver pensato ad Anffas è un gesto di attenzione che racconta una contaminazione di buone prassi di cui siamo entusiasti". "Sicuramente non sarà l’ultimo evento organizzato tutti insieme" conclude Alberto Antonelli, vicepresidente Vespa Club Macerata.