Una "5MilaMarche" tutta da vivere Si parte sul lungomare Lepanto

Sarà un fine settimana all’insegna delle due ruote con la "5MilaMarche", che torna nel 2023 a Porto Recanati. Da venerdì a domenica prendono il via tre giorni di iniziative dedicate agli appassionati della bici che potranno cimentarsi in nuove sfide e scoprire il territorio marchigiano, i suoi borghi, il cibo e le tradizioni. La manifestazione è stata presentata ieri, ad Ancona, dall’assessore regionale allo Sport Chiara Biondi, insieme al consigliere Mirko Bilò, al sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini, ad Andrea Tonti, presidente del comitato organizzatore 5 Mila, a Marco Bruschini, direttore dell’Agenzia Atim e a Fabio Luna, presidente del Coni Marche. Patrocinato dalla Regione e dal Coni, racchiude diverse competizioni con al suo interno la "5Mila 250Km", la prova di endurance con oltre 5.000 metri di dislivello, da cui prende il nome la manifestazione. "La bici è uno dei mezzi migliori per poter scoprire il nostro territorio fatto di montagna, colline e mare", ha dichiarato l’assessore Biondi. "La nostra città è pronta a ospitare questa grandissima manifestazione", ha detto il sindaco Michelini. "Stiamo registrando il doppio degli iscritti rispetto all’anno scorso – ha raccontato Tonti – e la con 5Mila vogliamo creare un brand che possa negli anni affermarsi".

Il programma: venerdì, alle 18, ecco la 5mila Challenge, una sfida a tempo e a coppie su un percorso di 1,5 km sul lungomare Lepanto. Sabato, alle 6, la partenza della 5Mila 250Km, uno dei percorsi più impegnativi d’Italia e tra i più duri d’Europa. Sarà un viaggio esperienziale, senza classifica e non competitivo che metterà alla prova i partecipanti, in un percorso che dalla costa della Riviera del Conero arriverà ai monti Sibillini. Sabato si proseguirà con la novità di questa edizione: alle 9, parte la 5Mila Conero Gravel, un percorso cicloturistico di 57 km, e alle 16 la Bike & Family, un percorso di 10 km adatto a tutti. E domenica sarà il giorno della Granfondo 5Mila, unica tappa italiana del circuito gran fondo world tour, con i suoi due percorsi (medio e lungo). La partenza è alle 8, da Porto Recanati, per entrambi i percorsi: il lungo di 112 km e il percorso medio di 82 km.

Giorgio Giannaccini