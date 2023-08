Una bandiera per Fontespina: il quartiere scopre le proprie origini

Ogni Repubblica ha la propria bandiera. Sulle linee di questo parallelismo anche il quartiere di Fontespina, storicamente con una sua forte identità storico-sociale si è data – di concerto con l’amministrazione comunale – la propria bandiera giallo verde (bozzetto di Alessandro Pizzuti) come strumento unificante della comunità, che vanta figli illustri come lo scenografo Mario Garbuglia, come interprete della sua poesia il pittore Arnoldo Ciarrocchi. Ritrovo da Stelvio, grigliate a cena e spunti dal paesaggio per nuove tele, acquarelli ed incisioni. Dopo una ricognizione storica e raccolta di opinioni, ascoltando gli anziani, è stata confermata la tradizione giallo-verde prendendo spunto dalla campagna circostante che faceva da cornice alla storica Fonte di Via Marco Polo, dove le donne prima della modernizzazione post-bellica si approvvigionavano d’acqua per la famiglia con la caratteristica "brocca" portata in testa come un trofeo. Questa tradizione popolare è stata consegnata alla storia cittadina e del quartiere dal popolare e indimenticabile figaro Tonino Trovellesi, ideatore e promotore della sfilata estiva annuale dall’hotel Sant’Elena a piazza San Carlo Borromeo. La cerimonia della consegna della bandiera si è svolta nel verde parco cui si accede da via CookMagnaghi che è stato curato per una fruibilità più assidua. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore al verde Giuseppe Cognigni (fontespinate), il parroco don Criscione, l’assessore al Turismo Manola Gironacci, Gianluca Crocetti (commissione cultura-turismo), Giorgio Paolucci (associazione Omega) e Roberto Marsili (Csc). Ennio Ercoli