Una baraonda di maschere, coriandoli e divertimento

di Barbara Palombi

Successo, in piazza Mazzini, per il Carnevale dedicato ai bambini, organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del Comune. Musica, coriandoli e tante maschere per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza nell’ultimo giorno carnascialesco. L’ associazione “La balena dispettosa” ha animato la festa con tante attività come la guerra dei coriandoli e delle stelle filanti, i giochi con le bolle di sapone e la performance dei giocolieri. I colori hanno animato la piazza e i volti dei bambini che dopo il Covid, finalmente, sono tornati ad assaporare e respirare la magica atmosfera del Carnevale. "Finalmente i bambini possono godere pienamente di una giornata all’insegna dell’allegria – ha detto Riccardo Sacchi, assessore agli eventi –. Il Carnevale è un momento di svago importante per divertirsi in compagnia degli amici e della famiglia, ed è per questo che abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Pro loco". Tante le famiglie che, dopo il lungo periodo di stop imposto dalla pandemia, hanno sorriso e hanno giocato con i propri figli. Il presidente della Pro loco, Luciano Cartechini, e l’assessore Sacchi hanno premiato i 3 costumi più belli dell’ edizione 2023 con un buono da 50 euro spendibile nel negozio Eurocarta di Corridonia.