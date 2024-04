Una barriera di 600 metri per il lungomare Scarfiotti

Una barriera radente (fatta di scogli) a protezione del lungomare Scarfiotti di Scossicci, lunga circa 600 metri e da un costo di almeno 800mila euro, per proteggere le parti più critiche della strada provinciale, dove il mare ha eroso quasi tutta la spiaggia con dislivelli alti sui due metri.

Ma soprattutto è certo che i lavori saranno di somma urgenza, e ora bisognerà cercare di attingere dai fondi regionali per il dissesto idrogeologico. E’ quanto emerso ieri mattina durante il sopralluogo svolto nel litorale nord di Porto Recanati, al quale hanno preso parte l’ingegner Giorgio Filomena (Regione), il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini e con lui il dirigente Matteo Giaccaglia (ingegnere). Oltre a loro, c’erano il sindaco Andrea Michelini, il vicesindaco Giuseppe Casali, l’assessore Lorenzo Riccetti e il consigliere di maggioranza Gianluigi Serena, la dirigente dell’Ufficio Tecnico Donatella Paciarotti (architetto) e la Protezione civile.

Ed è stato l’ingegner Filomena a sottolineare che è necessario un intervento urgente per proteggere una porzione lunga 600 metri del lungomare Scarfiotti con una barriera radente di scogli, perché lì l’erosione del mare è arrivata fino alla balaustra posta davanti alla strada provinciale, risucchiando gran parte della battigia. Inoltre, stando alle sue prime conclusioni, scatterà la somma urgenza e quindi bisognerà muoversi per trovare dei fondi appositi e passare alla fase operativa, prima dell’estate. Sempre l’ingegner Filomena ha reso noto che dopo, aver parlato con il Provveditorato, il Comune potrebbe far domanda per cercare di ottenere altri 9 milioni di fondi ministeriali, sempre per le scogliere da realizzare a Scossicci.

"Dopo un accurato sopralluogo – ha affermato in conclusione il sindaco Michelini – gli organismi sovraordinati hanno convenuto che la situazione, di estrema gravità, necessitasse della massima attenzione e di un dispiego immediato di ogni risorsa economica disponibile per far fronte a una prima sistemazione dei danni arrecati dal mare. La strada provinciale – aggiunge ancora –, pur non avendo subìto danni che ne abbiano impedito la fruibilità e la percorrenza, è stata corrosa dalla potenza del mare nei basamenti del marciapiede. Gli interventi da pianificare e realizzare, in attesa che la Regione dia il via libera ai lavori della realizzazione delle scogliere nel tratto di Scossicci, sono di massima urgenza, vista la stagione estiva ormai alle porte".