Una Befana davvero solidale

Una bella festa con tantissimi talenti del territorio che si sono esibiti per sostenere un progetto solidale e offrire al pubblico una serata di divertimento e spensieratezza. Così è stato il Gran Galà della Befana, andato in scena sabato nel teatro Spirito Santo di Tolentino. Al termine della serata sono stati raccolti quasi 1.300 euro, che consentiranno ai ragazzi dell’Associazione Prossimamente di partecipare al "Rotary Campus Disabili Marche". La somma è stata consegnata dalla befana a Stefano Gobbi, responsabile regionale del progetto Rotary. Mentre sul palcoscenico si sono alternanti in un crescendo di emozioni diversi gruppi e persone singole. L’organizzazione è stata curata dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune.