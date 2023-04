Una bella camminata natural-artistica

È pronta a tornare la "Camminata natural-culturale", organizzata della Pro loco Morrovalle con la collaborazione di Pro loco Trodica e il patrocinio del Comune, che anche quest’anno animerà il 25 aprile, dopo il successo della passata edizione. La camminata vera e propria vivrà di due momenti: al mattino, ritrovo alle ore 9 all’arena San Francesco, poi partenza libera per una passeggiata di 4 km lungo il percorso panoramico dei Colli Bellavista e ritorno per lo stesso tragitto. Nell’area di partenza saranno allestiti punti ristoro e pic-nic, con intrattenimento e giochi per bambini (a partire dalle ore 19) a cura di Ludobus Ludogiocando, oltre a una mostra di pittura e ad artisti all’opera ’live’. Dopo pranzo (alcuni ristoranti cittadini aderenti all’iniziativa proporranno menù a prezzi speciali), alle ore 14, sempre all’arena San Francesco, via alla caccia al tesoro a cura del For Young Team, mentre dalle ore 15 ci si sposta in centro storico per le visite guidate a cura dell’Archeoclub: al Museo del presepe e i suoi 800 esemplari, compresa la pinacoteca comunale di Palazzo Lazzarini. Sempre alle 15 la palestra Sole Acciaio organizza la lezione di fitness "Balla e brucia". Sia al mattino (ore 10) che al pomeriggio (ore 16) ci sarà anche la "camminata metabolica", che sarà presentata dall’associazione Diet Moving di Civitanova.