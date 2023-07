"Una Biennale di scultura a Villa Fermani"

di Diego Pierluigi

Scalda i motori il "Forma e Materia Fest", che si terrà oggi (ore 18.30) a Villa Fermani. Proprio il polmone verde di Corridonia sarà il palco ideale per l’associazione culturale "Forma e Materia" - creata nel novembre 2022 da Bruno Mariani, Egidio Del Bianco e Mario Montalboddi sulla scia delle precedenti iniziative artistiche - per celebrare i tanti artisti che hanno donato delle opere già installate nel parco. Protagonisti, inoltre, i progetti futuri che verranno presentati. "Creare una Biennale di scultura en plein air da allestire al parco di Villa Fermani, poi interessare il centro storico con l’installazione di opere d’arte selezionate ponendo le basi per un progetto più generale di rigenerazione urbana – illustra l’architetto Mario Montalboddi –, Corridonia custodisce stimoli formidabili. A partire dalla ’Piazza Metafisica’: colossale esempio di installazione urbana artistica. Abbiamo poi più volte evocato lo storico Premio Lanzi del 1961, forse il momento più significativo di convergenza a Corridonia di tanti artisti, tra i più rappresentativi del periodo come Luciano Benetton, Loreno Sguanci, Umberto Peschi o Valeriano Trubbiani. Una manifestazione promossa da impareggiabili promotori di arte: Marino Mercuri, Marone Marcelletti ed anche un giovane Silvio Craia, tutti corridoniani. Il Premio Lanzi ha segnato la storia cittadina dando vita ad un allestimento, delle sculture stesse, indimenticabile perché realizzato all’interno dei giardini pubblici, subito fuori porta Sejano – aggiunge –. La perdita di questi giardini è una ferita ancora aperta che contribuisce a far crescere il desiderio di riparare artisticamente quello strappo". Da qui gli obiettivi fissati. "Forma e Materia sta elaborando un programma di eventi – spiega –. Si tratta in primo luogo della creazione del museo del ’900 da realizzare materialmente proprio nel Palazzo Comunale, poi l’avvio della Biennale di scultura Forma e Materia fissata con l’amministrazione per il 2024; infine intervenire su varie aree del centro storico con installazioni artistiche a scopo rigenerativo urbano". Un iter progettuale dalle varie applicazioni, tra l’altro già in cantiere da tempo ed ora sta prendendo sempre più una forma concreta "Un progetto complessivo permeato sulla realtà corridoniana – sottolinea Montalboddi – che mira a rilanciare la città sotto il profilo artistico e culturale in cui è fondamentale uno stretto rapporto con l’amministrazione comunale che è stato avviato già da qualche anno e che si sta progressivamente consolidando".