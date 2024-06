"Una Boccata d’Arte" a San Ginesio con le opere di Caterina Morigi

Domenica, alle 17.30, al chiostro S. Agostino a San Ginesio, sarà inaugurata la rassegna d’arte contemporanea "Una Boccata d’Arte", promossa da Fondazione Elpis. Venti borghi, uno per ogni regione, ospitano altrettanti interventi realizzati da venti artiste e artisti italiani e internazionali a seguito di un periodo di residenza a contatto con il territorio e le comunità locali. San Ginesio è il borgo scelto in rappresentanza della regione Marche. In particolare in questa quinta edizione di "Una Boccata d’Arte" il paese accoglierà "Sibillina" realizzato dall’artista Caterina Morigi (Ravenna, 1991), coordinato da Matilde Galletti. Una sorta di pala d’altare che deve la forma alla facciata gotico fiorito-fiammeggiante della chiesa principale di San Ginesio, la Collegiata di Santa Maria Assunta, unico esempio di questo stile nelle Marche. "All’interno dei pannelli che compongono l’opera – spiega l’organizzazione – sono inseriti, come pattern decorativo-evocativi, dei simboli estrapolati da alcune opere che l’artista ha potuto vedere durante i suoi sopralluoghi". "A volte serve rimpastare i dettagli per ottenere una nuova narrazione – dice Morigi –. Questo ci fa accorgere di quali parti del passato comunicano ancora con noi".