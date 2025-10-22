Una caserma per i vigili del fuoco e la sede della Cri: sì all’accordo

Firmato il protocollo d’intesa per la nuova caserma dei vigili del fuoco e la sede della Croce Rossa a Visso. La prima finanziata con un investimento di 5,5 milioni di euro, con risorse in arrivo dal ministero dell’interno, l’altra sostenuta da un finanziamento di un milione di euro nell’ambito del Programma straordinario di rigenerazione urbana post-sisma. Erano presenti ieri all’incontro per la firma, oltre al commissario Guido Castelli, il sindaco Rosella Sensi e il sottosegretario Emanuele Prisco, il questore di Macerata Luigi Mangino, il vicario del prefetto di Macerata Giuseppe Di Martino, il direttore Usr Marco Trovarelli, la presidente della Croce Rossa regionale Rosaria Del Balzo Ruiti, il presidente Cri del comitato di Visso David Celi, Pierpaolo Russo dell’Agenzia del demanio, il comandante dei vigili del fuoco di Macerata Leonardo Rampino, il comandante regionale Vincenzo Bennardo, il direttore risorse logistiche e strumentali del dipartimento dei vigili del fuoco Stefano Marsella, la senatrice Elena Leonardi. Le due strutture sorgeranno in località Il Piano, lungo via Roma, su aree contigue di proprietà comunale e privata.

"L’impegno che assumiamo oggi – ha detto la sindaca Sensi – vuole restituire e rafforzare un sentimento di sicurezza non solo tra quanti hanno scelto di restare, ma anche tra tutti coloro che amano Visso, i visitatori, i proprietari di seconde case, le persone che hanno questo borgo nel cuore e vogliono tornare, riviverlo e contribuire a farlo rifiorire". Il Comune di Visso si occuperà della variante urbanistica e della cessione dei terreni destinati alla caserma, oltre a concedere in comodato gratuito l’immobile che ospiterà la Croce Rossa. Il dipartimento dei vigili del fuoco curerà l’acquisizione delle aree private e affiderà all’Agenzia del demanio la funzione di stazione appaltante per progettazione e lavori, mentre l’Usr assumerà il ruolo di soggetto attuatore per la sede Cri, con l’obiettivo di completare l’intervento entro due anni dall’approvazione della variante. Il documento include anche la previsione di un intervento sulla viabilità locale, con la possibilità di realizzare una rotatoria nei pressi di largo Martiri delle Foibe per migliorare l’accessibilità alle nuove sedi e alle aree produttive limitrofe. L’intesa avrà validità di cinque anni, prorogabile fino al completamento delle opere, e prevede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli enti firmatari per garantire il coordinamento e il monitoraggio costante delle attività.