Una catena umana sulla spiaggia per il video promozionale dell’estate

Mano nella mano, in centinaia, per dare il via alla stagione balneare. "Civitanova unisce", il video promozionale che il Comune ha ideato in collaborazione con le associazioni e gli operatori del turismo e del commercio per dare il via alla stagione balneare 2023, é stato girato ieri mattina dal regista Daniele Cuk Graziani con un drone che ha sorvolato il litorale. E proprio sulla spiaggia si sono ritrovati amministratori – tra cui il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vice Claudio Morresi, gli assessori Manola Gironacci, Barbara Capponi, i consiglieri Paola Fontana, Paola Campetelli e Nicolò Renzi – e i gestori di chalet in un abbraccio collettivo che è stato immortalato. Sono stati coinvolti anche i bagnanti, con il risultato di una folta schiera di persone con lo sguardo diretto verso il mare e il pensiero all’estate che verrà. Che sia l’ennesima di tuffi e buoni affari é la speranza di tutti i civitanovesi.

f. r.