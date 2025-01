Una cena con raccolta fondi destinati al campo profughi

Ci sarà domani, al bar Teatro di Villa Potenza, una serata dedicata alla solidarietà e alla cultura palestinese. L’iniziativa, organizzata dai gruppi "Saturdays for Palestine" di Porto Recanati e "Macerata per la Palestina" di Macerata, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il campo profughi di Beit Lahia, nella striscia di Gaza. Si inizierà alle 18 con un momento di approfondimento, in cui interverranno il giornalista italo-palestinese Samir Al Qaryouti, il referente di Amnesty International Marche Paolo Pignocchi e l’attivista italo-palestinese Ammar Amadneh. Invece, alle 20, spazio a una cena con i piatti della tradizione palestinese, preparati da alcuni volontari. "Un’occasione non solo per contribuire alla causa, ma anche per avvicinarsi a una cultura ricca e generosa – spiegano in una nota "Saturdays for Palestine" e "Macerata per la Palestina" –. Il ricavato della cena sarà utilizzato per fornire beni di prima necessità agli abitanti del campo, che affrontano condizioni drammatiche anche dopo il cessate il fuoco provvisorio, vista la totale distruzione delle abitazioni, delle infrastrutture civili, degli ospedali, delle aree coltivabili che è stata compiuta dall’esercito israeliano dall’ottobre dello scorso anno". Per info 329-7307363.