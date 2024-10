Una cena di soldarietà per l’Associazione radioterapia

L’Amart (Associazione Macerata radioterapia) è stata invitata all’undicesima edizione della "Cena di solidarietà", organizzata dal Movimento dei Focolari attivo nella parrocchia di San Claudio, per spiegare l’attività svolta nel mondo sanitario. "Ci è stato chiesto di illustrare le nostre attività – spiega la presdiente Alessandra Monteverde Spada –. Tra le tante ho ricordato quelle che più hanno coinvolto tutti noi associati e che hanno avuto una rilevante ricaduta nei nostri pazienti: dal convegno "Dall’altra parte - riflessioni sul rapporto medico/paziente" dove per due giorni luminari della medicina hanno dato testimonianza del loro essere anche pazienti, agli incontri, nei periodi di Natale e di Pasqua, con musica dal vivo nel reparto con i pazienti; dai pomeriggi in case private con letture e musiche dal vivo, alla decorazione parietale del reparto realizzata dagli allievi dell’Istituto d’arte nei sabati in cui i macchinari erano spenti". La sorpresa per l’Amart, però, è arrivata pochi giorni fa quando i referenti del Movimento dei Focolari hanno versato sul conto dell’associazione tremila euro. I referenti e gli organizzatori della cena si sono recati nel reparto della Radioterapia, dove il dottor Massimo Giannini ha spiegato la funzione delle macchine per la radioterapia oncologica e per quali scopi verrà utilizzato il ricavato della cena.