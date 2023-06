Una chance a Traini È giusto o sbagliato?

Dalla sparatoria per le strade di Macerata, alle gare di poesia e al lavoro in campagna. La parabola di Luca Traini colpisce e suscita reazioni contrastanti. Condannato a 12 anni per strage, per aver sparato su sei passanti inermi, da lui ritenuti spacciatori perché giovani e di colore, terrorizzando l’intera città e non uccidendo nessuno per miracolo, in carcere ha avviato un percorso di consapevolezza, che l’ha portato a prendere coscienza della gravità delle sue azioni. Grazie ai progetti attivati nelle carceri, Traini ha potuto esprimere il suo rimorso attraverso una poesia, arrivata terza in un concorso; ma mentre gli altri concorrenti si sono potuti esibire in piazza a Jesi, per lui è scattato uno stop "per motivi di opportunità". Intanto, al Barcaglione con Coldiretti ha imparato a lavorare nell’orto, con gli animali da cortile e con le pecore, trovando un nuovo equilibrio e una nuova prospettiva, una possibilità per quando avrà scontato la pena. Ma Luca Traini e tutte le persone detenute hanno diritto a un’altra chance, o devono solo espiare le proprie colpe rinchiusi in un ghetto senza speranza?