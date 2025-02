"Una città a misura di giovani". Ecco il progetto Ge. Co.

Far diventare Tolentino una città a misura di giovani. È l’obiettivo di "Ge.Co. Generazioni coinvolte", un progetto di ricerca che ha coinvolto ragazzi, genitori, aziende e associazioni per co-costruire insieme spazi di inclusione, libertà di espressione del sé, sostegno alla realizzazione di sogni dei giovani tolentinati. L’iniziativa nasce da un incontro di fine 2023 tra il Centro Esserci, l’associazione Anima, il Comune e Unimc per progettare iniziative mirate con cui i ragazzi possano esprimere il proprio talento, liberi di sperimentare.

Sono stati avviati tre gruppi di discussione: con i giovani, con i genitori e con gli stakeholder del territorio, tra cui le aziende. Unimc ha elaborato i dati, partendo dai questionari in forma anonima rivolti a bambini e ragazzi tra i 10 e i 16 anni, tra l’istituto comprensivo Lucatelli-Don Bosco e l’istituto d’istruzione superiore Filelfo. Idem con i genitori di ragazzi della stessa fascia di età.

"Le risposte sono state soddisfacenti rispetto alla massa critica che volevamo colpire – ha spiegato ieri il coordinatore del progetto Ge.Co Daniele Pettinari (nella foto con il sindaco Sclavi) –. Ora per svelare i dati organizziamo il convegno, a cui è invitata tutta la cittadinanza: sarà un punto di partenza, un momento di sinergia tra tutti gli attori coinvolti. Enti e persone hanno partecipato come volontari. Il fine ultimo sono i ragazzi, creare qualcosa con loro e per loro".

Il convegno "Il talento dei sogni" si svolgerà sabato nell’aula magna dell’istituto Lucatelli, dalle 8.30. Alle 9 ci saranno i saluti del sindaco Mauro Sclavi, dei presidi Mara Amico (Lucatelli-Don Bosco) e Donato Romano (Iis Filelfo), del presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti e dell’avvocato Giancarlo Giulianelli, garante regionale dei diritti della persona. Si susseguiranno poi gli interventi di Chiara Aleffi, ricercatrice in psicologia sociale Unimc, Federico Giunti, direttore tecnico Lube Academy, Alessandra Fermani, professoressa di psicologia sociale Unimc, Melissa Tomassini, referente Eurodesk Civitanova, Valentina Secondini, responsabile Europe Direct Marca di Camerino, Sonia Del Savio, psicologa-psicoterapeuta responsabile del Centro Esserci, Giusy Minnozzi, speaker di Multiradio, Andrea Fioretti, titolare dell’Alimentari Fioretti, Ansari Yamœ, infermiere e studente relazioni internazionali UniFI, Lavinia Bianchi, consigliera di Civitanova, CoR’s Yep member, Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci per "Il Doppiatore Marchigiano".