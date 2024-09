"Una città sicura in cui lavorare"

"Io mi sento sicuro, la sera lavoro fino a tardi e non chiudo mai la porta. Solo una volta mi è capitato di vedere qui davanti un ragazzo un po’ alticcio che faceva lo strafottente e dava fastidio, ma nulla di più". Sono le parole di Carlo Callimaci, titolare de La bottega di Sir Rowland in via Gramsci, in merito al livello di sicurezza percepito sia come cittadino che come titolare dell’attività. "Non avverto un vero e proprio pericolo, sia come cittadino che come titolare di un’attività. Reputo Macerata una città abbastanza sicura sia per vivere che per lavorare; questo, almeno, per quanto riguarda il centro storico, nella zona della stazione o subito fuori dalle mura la situazione potrebbe essere diversa".