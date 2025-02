Una Civitanovese dai tanti volti nuovi. Arriva l’Avezzano, è caccia ai tre punti

Arriva l’Avezzano al Polisportivo. E arriva anche un nuovo colpo in casa Civitanovese. Si tratta di Leo De Martino, esterno classe 2005 cresciuto nelle giovanili dell’Avellino, poi approdato al Ravenna ed ora pronto per la sua nuova avventura in rossoblù. Con ogni probabilità, il giocatore sarà ufficializzato stamani dal club del patron Profili, tuttavia è a disposizione per la partita contro i marsicani.

De Martino potrebbe non essere l’unica novità. Il patron ha parlato di 8 arrivi in totale nel mercato invernale: 5 sono già stati messi a segno e sono Vila, Rasic, Foglia, Aprea e Milani, quindi lo stesso De Martino. Ne restano due e potrebbero essere i giovani sudamericani Delpiccolo e Cotrone, che si allenano da diversi giorni con il resto del gruppo. A meno che non ci sia qualche sorpresa. Quel che è certo è che, rispetto a due settimane fa, la situazione è nettamente cambiata nella rosa rossoblù, ora più ricca di alternative.

Certamente un buon viatico in vista della sfida ai biancoverdi abruzzesi. Certo, mancheranno Foglia e Buonavoglia, ma per il resto i ragazzi sono tutti abili e arruolati. Il tecnico Senigagliesi potrebbe riproporre lo stesso undici di Notaresco, con Brunet impiegato sulla fascia sinistra e Macarof sulla destra, con Visciano e Capece in mezzo al campo. Domizi potrebbe nuovamente partire dalla panchina, idem per Milani ed Aprea. In attacco spazio a Vila e Bevilacqua, dato che Padovani ha saltato un paio di allenamenti per influenza anche se poi è rientrato in gruppo, mentre Rasic non avrebbe ancora i 90 minuti nelle gambe. Consueti ballottaggi tra Rossetti e Cosignani e tra i portieri Petrucci e Raccichini.

Ieri la società ha optato per il silenzio stampa. Guardando agli avversari, va detto che anche l’Avezzano (24 punti, 4 in più della Civitanovese) avrà le sue carte da giocare. Il club ha appena ingaggiato l’esterno offensivo Alessandro Baldari e il mediano Manuel Cannavaro, figlio dell’ex giocatore Paolo, ma quest’ultimo non dovrebbe essere a disposizione del tecnico Pagliarini. Abruzzesi senza Senese, Vantaggiato il lungodegente D’Ancora, mentre hanno recuperato Litteri e Pensalfini.

La partita è uno scontro diretto per la salvezza con i biancoverdi appena 4 punti sopra ai rossoblù. Fischio d’inizio alle 14.30.

Probabili formazioni. Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Macarof, Visciano, Capece, Brunet; Vila, Bevilacqua. All. Senigagliesi. Avezzano (4-3-3): Cultraro; Ferrandino, Bassini, Sbardella, Allessi; Staiano, Selvaggio, Mascella; Ferrari, Barbetta, Konate. All. Pagliarini.