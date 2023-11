"Una collezione da favola",. Conad in campo per il Salesi

Conad Adriatico aderisce anche quest’anno all’iniziativa solidale "Una collezione da favola", realizzata in collaborazione con Egan, azienda marchigiana dell’home decor. Fino al 10 dicembre i clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi Goofi: per ogni premio distribuito Conad Adriatico devolverà 50 centesimi a favore dell’ospedale Salesi di Ancona per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bimbi ricoverati il più normale possibile.