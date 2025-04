Una commedia per aiutare i pazienti oncologici

Ridere e divertirsi, ma con un obiettivo importante: fornire assistenza e conforto ai malati oncologici. Sabato alle 21, nel teatro Persiani di Recanati andrà in scena lo spettacolo di beneficenza "Tre separati e mezzo", commedia dialettale in due atti di Pietro Romagnoli, organizzata dall’associazione "Casa Accoglienza Maceratese" e realizzata dalla compagnia teatrale "Ci credo".

Nata nel 2006 da un’iniziativa del dottor Luciano Latini, l’associazione opera nel Maceratese e ha come suo obiettivo la realizzazione di progetti e iniziative che possano sostenere le persone che affrontano una malattia oncologica e le loro famiglie. L’evento è patrocinato dal Comune di Recanati e realizzato in collaborazione con Anffas, Astea e Bcc Recanati e Colmurano. Il ricavato della serata sarà devoluto ai malati dei reparti di oncologia dell’Ast3 Macerata. "L’amministrazione comunale è orgogliosa di ospitare e patrocinare questa bella iniziativa nella prestigiosa cornice del teatro Persiani – commenta il sindaco Pepa –. È fondamentale aiutare la lotta contro il cancro in ogni modo possibile e farlo ridendo, grazie a una commedia, è forse il più adatto per tentare, almeno, di esorcizzare la malattia. Ci auguriamo che lo spettacolo sia partecipato e invitiamo la cittadinanza ad assistere numerosa e a dare il segnale che uniti si può lasciare qualcosa di concreto per chi soffre".

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera, fino a esaurimento posti. I proventi serviranno a finanziare i numerosi progetti portati avanti dall’associazione, tra cui "Meno male in oncologia", volto alla riabilitazione delle pazienti che hanno subìto interventi per tumore al seno, e "Ritorno alla bellezza", l’iniziativa nata per realizzare e distribuire gratuitamente parrucche dopo la chemioterapia. Il ricavato sarà destinato anche all’acquisto di macchinari diagnostici sempre a servizio dei reparti di oncologia del territorio.

"Casa Accoglienza Maceratese è dal 2006 in prima linea negli ospedali e in tutti i luoghi dove si manifesta la sofferenza dei malati oncologici e delle loro famiglie – ricorda Patrizia Canale (nella foto), referente per l’iniziativa e consigliera dell’associazione –. Iniziative come la commedia di sabato sono molto importanti per avvicinare sempre di più la cittadinanza e sensibilizzarla alle tematiche oncologiche. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto questa serata e quanti vorranno partecipare".

Antonio Tubaldi