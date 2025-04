Una commedia sull’animo umano. Nancy Brilli in scena con "L’Ebreo"

"L’Ebreo" di Gianni Clementi chiuderà sabato la stagione teatrale del Piermarini di Matelica. Diretta da Pierluigi Iorio, la pièce vede come protagonista Nancy Brilli, affiancata da Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga. All’origine della storia le leggi razziali italiane del 1938, che portano a intestare a prestanome fidati i propri beni per metterli al riparo da probabili espropri, per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. Per questo motivo, Marcello e Immacolata Consalvi si ritrovano ricchi dall’oggi al domani. Proprio mentre si consolida la loro nuova condizione sociale ed economica, dopo tredici anni, il Padrone bussa alla porta per reclamare le sue proprietà. Da quel momento si succedono i colpi di scena, fino ad arrivare al finale della commedia con un evento tanto imprevedibile quanto inaspettato. Tra i testi più avvincenti di Gianni Clementi, L’Ebreo, come spiegato dal regista Pierluigi Iorio "è ambientato a metà degli anni ’50, con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti". Lo spettacolo promosso da Comune e Amat, con il contributo della Regione, avrà inizio alle 21.15. Info: 0712072439 e 073785088.

m. p.