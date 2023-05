Una commissaria speciale "La mia Lolita Lobosco segna il riscatto delle donne"

di Lorenzo Monachesi

L’amore profondo per le orchidee è l’elemento caratterizzante del grande investigatore Nero Wolfe, la pipa per il commissario Maigret; e per il commissario Lolita Lobosco? "Il tacco, ci sarebbe anche la macchina cabrio, ma a volte non guida. Le scarpe sono il suo marchio di fabbrica". Oggi la scrittrice Gabriella Genisi parla a Macerata Racconta (auditorium biblioteca Mozzi Borgetti, ore 17.30) della sua creatura letteraria che ha conquistato molti lettori e telespettatori con la serie interpretata da Luisa Ranieri. "C’è una sovrapposizione perfetta – aggiunge – tra il personaggio e l’attrice che ha dato l’opportunità alla mia Lobosco di farsi conoscere".

Genisi, qual è stata l’esigenza che l’ha spinta a prendere carta e penna per dare vita a questo personaggio?

"L’assenza di un personaggio femminile con ruoli dirigenziali e c’era l’esigenza di correggere un canone letterario in cui la donna era rappresentata come sottoposta. Nel 2006, cioè negli anni in cui Montalbano faceva centro tra lettori e telespettatori, ha preso corpo nella mia testa questo personaggio".

Nel 2010 esce il suo primo libro.

"Quella volta sono stata a Macerata per presentare ’La circonferenza delle arance’ assieme a Piernicola Silvi. Sono molto felice di tornare anche perché sono molto legata alla città".

Per quale ragione?

"Qui il 22 novembre 1923 si è laureato in Giurisprudenza mio nonno paterno, lui era calabrese e aveva scelto questa città dove studiare. Mi farebbe piacere visitare l’ateneo e, magari, vedere tra gli archivi qualcosa che mi ricordi il nonno. La sua laurea è appesa a casa mia e quando sento il nome Macerata provo una forte emozione e si rinsalda il legame con la famiglia".

La sua Lolita Lobosco ha successo, conquista lettori e telespettatori nella serie interpretata da Luisa Ranieri: insomma, sembra un cammino facile oppure è stato complicato farsi pubblicare?

"Complicato non direi, ho inviato qualche manoscritto in giro. Ero una sconosciuta, ma nel festival di Matera, in un contesto in cui si poteva presentare il proprio lavoro agli addetti, mi si è aperto un mondo che mi ha portato a firmare per una casa editrice".

Cosa ha provato quando ha visto la sua Lolita sul piccolo schermo?

"Un’emozione senza precedenti. Ho visto come Ranieri fosse riuscita a dare carne e ossa alla mia Lolita, c’era una perfetta sovrapposizione perché era come l’avevo immaginata, come l’avevo pensata".

Ha temuto che la forza e la popolarità di Lolita potessero quantomeno oscurare Chicca Lopez, l’altra sua creatura?

"Non ho avuto tale timore, i miei lettori amano entrambe. E c’è anche chi preferisce Chicca Lopez. Per me – conclude Genisi – sono due figlie e ognuna troverà la sua strada".