"Una conferenza stampa per i dati sull’amianto: assurdo"

"Convocare una conferenza stampa prima di aver fornito i documenti ufficiali ai gruppi di opposizione, che li hanno chiesti da quasi un mese e ripetutamente negli ultimi giorni, pensiamo sia un grave sgarbo istituzionale e l’ennesima mancanza di rispetto, anche personale, verso i consiglieri comunali e verso i cittadini che rappresentiamo". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i tre gruppi di minoranza Porto Recanati 21-26, Centrodestra Unito e Civici per Porto Recanati che si riferiscono alla conferenza in programma stamattina a Palazzo Volpini, dove la giunta comunicherà gli esiti dei campionamenti effettuati a febbraio sul capannone Nervi. Tale accertamento era stato eseguito dall’Ast di Macerata per capire se nel manufatto siano presenti o no tracce di amianto. Però l’opposizione ha diverse recriminazioni al riguardo.

"Abbiamo appreso dai social che il sindaco Andrea Michelini e la sua amministrazione hanno convocato una conferenza per la giornata di domani (oggi, ndr) – sottolineano i tre gruppi di minoranza –, nel corso della quale saranno resi pubblici i risultati degli accertamenti tecnici effettuati sul capannone Nervi e quindi l’effettiva presenza o meno dell’amianto. Potete organizzare tutte le conferenze stampa che volete, ci mancherebbe. Ma prima è legittimo, da parte nostra, esigere di ricevere la documentazione che abbiamo chiesto in ottemperanza a tutti i regolamenti e normative che tanto amate citare e che avete volutamente ignorato".

Oltre a ciò, l’opposizione aggiunge ancora: "Ci avete imposto di formulare gli accessi direttamente agli uffici e così abbiamo fatto, ma di certo non potete poi impedire di fornirci la documentazione. Abbiamo ampiamente appurato la vostra avversità a rispondere alle nostre domande e a giustificare le vostre scelte politiche, ora appuriamo la vostra abilità a tenere nel cassetto documenti che non volete siano divulgati neanche a chi ne ha pieno diritto".

A questo bisognerà aspettare la giornata di oggi per scoprire cosa abbiano rilevato le analisi, finite al centro anche del dibattito politico.