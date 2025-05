Una conferenza sulla personale di Pannocchia

Oggi, alle 18, nel Museo Civico Villa Colloredo Mels, conferenza intorno a "Di nebbia e di terra", la personale dell’artista Jacopo Pannocchia, che espone per la prima volta le sue opere nelle sale del museo. Sarà un’occasione di riflessione che, oltre all’artista, vedrà la partecipazione di Francesco Parisi, storico dell’arte, Maria Letizia Paiato curatrice e Luigi Petruzzellis, responsabile circuito museale e co-curatore della mostra. L’incontro sarà un momento di dialogo critico sui temi centrali dell’opera di Pannocchia. In esposizione, fino al 25 maggio quindici sculture in ceramica, tredici tavole di legno e una serie di opere grafiche.