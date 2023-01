Una consulta dei giovani per il futuro

di Marco Belardinelli

Si è riunita la prima assemblea della consulta dei giovani a Castelraimondo. Sono 29 in tutto i ragazzi e le ragazze che ne hanno preso parte, un numero importante che dimostra attaccamento alla propria comunità e tanta voglia di partecipare alla vita pubblica e sociale. Il primo incontro è servito anche per eleggere i membri dell’ufficio di presidenza. Ne fanno parte: Sofia Bonacucina (presidente), Gabriel Lucarini (vicepresidente), Giulia Francucci (segretario), Jacopo Jajani (consigliere) e Sofia Scuriatti (consigliere). Alla riunione erano presenti anche il sindaco Patrizio Leonelli e l’assessore alle Politiche giovanili Ilenia Cittadini. "Un impegno che dimostra maturità e voglia di fare, due fattori molto importanti e che ci rendono fieri di avere tra i nostri concittadini dei ragazzi e delle ragazze come loro. Mi auguro che la consulta possa sempre lavorare bene nel tempo, rimanendo un gruppo apolitico che sforni idee e progetti per il bene della comunità", ha affermato il primo cittadino. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore Cittadini: "Non si possono creare servizi e interventi per i giovani senza il loro pensiero e i loro suggerimenti – ribadisce –. I loro progetti sono fondamentali per un’amministrazione comunale, in quanto sono loro il futuro del nostro territorio. Vedere che ci sono così tanti ragazzi motivati a una partecipazione attiva è veramente un bel segnale. Auguriamo a tutti buon lavoro e ribadiamo la nostra piena disponibilità nei loro confronti". La giovane presidente Bonacucina afferma con convinzione: "Ci impegneremo a rendere Castelraimondo una comunità attiva, pronta a rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età con eventi culturali, sportivi e incontri stimolanti. Ringraziamo l’amministrazione comunale per questa iniziativa".