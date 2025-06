Una coperta d’alpaca fatta a mano per Papa Leone

Una delegazione del gruppo "Uniamoci" di Visso si è recata a Roma, in piazza San Pietro, per consegnare a Papa Leone XIV una speciale coperta in lana d’alpaca. Come espresso nella lettera per il pontefice, è un "gesto di amore e devozione" compiuto con le mani delle donne del gruppo, un "simbolo della preghiera per la pace e della speranza per un mondo più giusto e più amato". Il gruppo Uniamoci è nato nel marzo 2019 dalla volontà di donne provenienti da Visso, Castelsantangelo sul Nera e dai territori vicini, epicentri del terremoto del 2016. Dopo aver vissuto in prima persona la devastazione, hanno deciso di mettersi insieme per partecipare attivamente alla condivisione solidale, e per cercare di ricostruire il tessuto sociale che il sisma aveva lacerato. Attraverso la tessitura, il cucito e altre attività artigianali, queste donne non solo producono beni da donare – come coperte, indumenti e piccoli oggetti – ma alimentano una rete di sostegno e speranza. Le loro iniziative includono collaborazioni con la Croce Rossa di Visso, donazioni a senzatetto e popolazioni colpite da calamità naturali o conflitti, e la promozione di eventi comunitari.

La delegazione è stata guidata da Tiziana Angeletti, presidentessa regionale dell’Ancescao, associazione di cui il gruppo Uniamoci fa parte. L’organizzazione è stata curata dal presidente Mauro Nardini, mentre un vissano residente a Roma ha generosamente offerto il viaggio a tutti i partecipanti.