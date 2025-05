Una coreografia per Pellizzari: "Che emozione seguire Giulio"

Giulio Pellizzari, il giovane ciclista di Camerino che corre per il team Red Bull-Bora-Hansgrohe, oggi attraverserà le strade di casa con l’ottava tappa del Giro d’Italia. Ad attenderlo tanti tifosi tra cui le Frecce Azzurre-Avis Camerino: il presidente Francesco Jajani ha sottolineato la grande emozione di rivedere Giulio al Giro, sulle sue strade natie: "Questa emozione l’abbiamo già provata l’anno passato quando lo abbiamo seguito per tre tappe sulle Alpi, oltre alla chiusura finale a Roma. Vederlo tra i grandi e spesso di fianco a Pogacar è stato indescrivibile. Quest’anno la gente della sua terra avrà l’onore di vederlo all’opera: sarà magnifico ed emozionante, anche per lui".

Le Frecce Azzurre-Avis Camerino non fanno mai mancare il loro affetto al corridore camerte. "Anche quest’anno – svela Jajani – gli abbiamo fatto la sorpresa di andarlo a salutare all’aeroporto quando è partito per Tirana: era tranquillo e carico di iniziare questo Giro d’Italia al fianco di Roglic e di grandi campioni, oltre che di pedalare sulle sue strade. In questi giorni di massimo impegno cerchiamo di lasciarlo tranquillo, ma lui sa che siamo con lui: lungo le strade, dalla televisione, con un messaggio al telefono, un pensiero, siamo sempre lì a sostenerlo".

Le Frecce Azzurre raggiungeranno Montelago per accogliere Pellizzari nel migliore dei modi, anche con una coreografia. C’è chi alle 10 si ritroverà alle Caselle per salire il monte in bici, e chi dovrà muoversi in autonomia prima delle 12.30, quando saranno chiusi gli accessi. "Abbiamo preparato tante cose – aggiunge Jajani – e speriamo che il tempo ci consenta di fare tutto; non posso svelare i dettagli perché vorremmo stupire con una gran festa: dico solo che nel ciclismo non ricordo cose simili. Tante persone si sono mobilitate e siamo pronti ad accogliere coloro che volessero unirsi al gruppo. Come sempre cibo tipico e bevande non mancheranno: tutti gli elementi delle grandi feste ci saranno".

Difficile fare una stima di quante persone saranno in prossimità del Gran premio della montagna di Montelago per acclamare Giulio Pellizzari. "Saremo in molti, provenienti non solo Camerino. Le Frecce Azzurre sono sempre state e saranno sempre al suo fianco. Forza Giulio"!

Banca Mediolanum, sponsor ufficiale del Gran premio della montagna, organizza "Un giro nel Giro" da Camerino a Castelraimondo, con i campioni Ballan, Bettini e Muccioli. Alle 11.50 la partenza dal Family Banker Office di via D’Accorso.

Lisa Grelloni