Una cornice per il gran paesaggio: al Cassero è tempo di selfie e foto

Pochi minuti dopo l’inaugurazione dell’installazione é già gara di selfie e foto in compagnia. Sullo sfondo, i monti Sibillini e le luci dei borghi che si accendono: uno scenario romantico disegnato dall’artista Claudio ‘Cowarte’ Carloni, con la collaborazione dell’ingegner Valerio Finucci e dell’artigiano Danilo Castellini. L’opera è dunque realtà ai giardini del Cassero: ha visto il suo taglio del nastro lunedì sera, in occasione delle ‘Notti di san Lorenzo’. Una produzione in acciaio corten che inizia con la sagoma del ‘Viandante sul mare di nebbia’, il celebre dipinto di Caspar David Friedrich, prosegue con uno skyline dei Sibillini e termina proprio con la cornice. "E’ il momento finale di un percorso di valorizzazione dei giardini del Cassero", le parole del sindaco Reano Malaisi. "Molti cittadini l’hanno subito apprezzata", dichiara soddisfatta il vicesindaco Lorella Cardinali. Il suo costo si aggira sui trentadue mila euro, "che comprendono – spiega l’assessore all’Urbanistica Filippo D’Alterio – anche una platea di cemento con al di sotto dei pali lunghi circa otto metri". Presenti anche l’assessore Stefania Lufrano e i consiglieri Alice Romagnoli e Roberto Martinelli, in un’inaugurazione terminata con la cena rievocativa di ‘Passeggiaredegustando’,nella prima delle ‘Notti di ‘San Lorenzo’, l’iniziativa a cura della Pro Loco con il patrocinio del Comune. Dopo le prime due serate, l’attenzione di oggi é al teatro delle Logge, dove alle 17 il Centro Studi Montecosaresi parlerà dei soprannomi che hanno distinto le locali famiglie. Domani sera Filippo Graziani é atteso in piazza Trieste per un omaggio al padre Ivan e a seguire il dj set di Riccardo Carinelli ai giardini del Cassero. Venerdì, il turno del rapper ‘Tredici Pietro’, Pietro Morandi (figlio di Gianni, ndr) e ‘Lil busso’. Poi, il dj set di Mattia Lancioni. Tutte le esibizioni sono ad ingresso libero.

Francesco Rossetti