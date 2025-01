Una degustazione per festeggiare la Doc

Il Serrapetrona Doc compie 20 anni dall’etichetta ricevuta di Denominazione di origine controllata. Per questo nella tenuta Terre di Serrapetrona, guidata da Stefano Graidi, è in programma una degustazione verticale per lunedì 3. L’appuntamento è alle 16 con la visita della cantina, poi l’assaggio di otto annate del Robbione, simbolo dell’azienda e prima declinazione di fermo da Vernaccia Nera. La degustazione sarà guidata da Cristina Mercuri, Wine Educator candidata Master of Wine e collaboratrice di Forbes. La prenotazione, a pagamento, sul sito di Terre di Serrapetrona-Tenuta Graidi.