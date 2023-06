Una delegazione di Fdi del Maceratese ospite al Parlamento europeo

Anche un gruppo di Fratelli d’Italia, in rappresentanza del Maceratese, ha partecipato alla "Tre giorni" organizzata a Bruxelles dal Partito europeo dei conservatori riformisti (ECR) per l’impegno di Antonio Giordano segretario generale di ECR, con la partecipazione delle delegazioni di amministratori locali di FdI provenienti da tutta Europa. Hanno composto il gruppo FdI della provincia di Macerata, Francesco Pacetti capogruppo consiliare di Cingoli, Gemma Acciarresi assessore comunale di Corridonia, Maicol Pizzicotti Busilacchi segretaria internazionale di Gioventù nazionale FdI, Tiziana Gazzellini di San Severino, Raffaele Anselmi consigliere comunale di Monte San Martino. "L’importanza dell’evento – ha tra l’altro affermato Pacetti – si evidenzia nella sintesi del programma finalizzato a incentivare la conoscenza dei fondi europei e del Pnrr, da parte delle regioni e delle amministrazioni locali, stimolando l’azione delle Regioni per attingere sempre di più alla fruizione di essi". Diversi gli approfondimenti politici e tecnici, effettuati negli appuntamenti istituzionali all’interno del Parlamento europeo, con le delegazioni di FdI, per un confronto di esperienze. In particolare è risaltato il progetto rivolto alla creazione di un network per avvicinare le istituzioni europee alle amministrazioni locali e viceversa, quindi è in avviata fase di studio la relativa connessione. Interessante anche l’intervento di Nicola Procaccini presidente del gruppo FdI in ECR.

Gianfilippo Centanni