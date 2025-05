Una delegazione ospite a Tbilisi nel nome di Beniamino Gigli

Un viaggio carico di musica, cultura e orgoglio recanatese: si conclude oggi a Tbilisi, capitale della Georgia, il concorso/festival internazionale di musica classica Beniamino Gigli, evento che suggella una nuova e promettente collaborazione internazionale tra l’Accademia di musica classica di Tbilisi e l’Associazione Beniamino Gigli di Recanati. A rappresentare Recanati Pierluca Trucchia (foto), presidente dell’Associazione Gigli e delegato comunale alle manifestazioni gigliane, Ettore Pelati, assessore alla cultura, ed Ermanno Beccacece, direttore della Civica scuola di musica Gigli. Ad accoglierli, la direttrice dell’Accademia georgiana Meko Kavtaradze e la professoressa Manana Siprashvili, manager del festival. Il concorso, fortemente voluto dalla scuola georgiana, nasce dal desiderio di rendere omaggio a Gigli, e di avviare uno scambio culturale duraturo con la città natale dell’artista. "È un evento importante e molto sentito – racconta Trucchia – che porterà Recanati a confrontarsi con una nuova realtà musicale, in un clima di amicizia". Il legame non si esaurirà a maggio: è già prevista una visita della delegazione georgiana a Recanati a giugno, con un concerto speciale degli studenti di Tbilisi e un possibile gemellaggio istituzionale. "Lavoriamo da anni per far conoscere Gigli nel mondo – prosegue Trucchia – e dopo la Finlandia e la Cina, ora anche la Georgia accoglie il suo mito. Un ponte lirico che ci rende fieri e un po’ più vicini al cuore dell’Europa orientale". L’iniziativa è frutto di un lungo percorso di relazioni, nato anche grazie al legame familiare con la moglie georgiana di Roberto Sabbatini, che da tempo auspicava una collaborazione tra le due città.