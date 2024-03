Una dependance per sindaco e assessori

Diventerà una dependance istituzionale per il sindaco e per gli assessori la palazzina sud del Lido Cluana, con il piano superiore arredato come stanza-ufficio e per farlo il Comune spenderà 44.530 euro (Iva compresa), di cui 31.000 per l’acquisto dei mobili mentre il resto servirà a sostituire una vetrata al piano terra del lato nord della struttura, oggi utilizzata per ospitare convegni e allestire mostre. La relazione tecnica dell’Ufficio Patrimonio descrive i lavori riferendo che, per quanto concerne gli arredi "sono caratteristici del valore di rappresentanza che vorrà essere dato, secondo le disposizioni dell’Amministrazione comunale, al secondo piano dell’immobile in relazione alle funzioni istituzionali che verranno svolte nei locali. L’Amministrazione ha dato indicazioni circa la tipologia, le finiture e la funzionalità degli arredi e dei corpi illuminanti e l’Ufficio tecnico ha effettuato un’indagine esplorativa rilevando un importo massimo per la sostituzione dell’infisso e per l’allestimento dell’arredo pari a 36.500, esclusa Iva. Per arredare il piano superiore della palazzina sud verranno quindi acquistati i seguenti arredi e tutti di colore nero". La lista, secondo i desiderata dell’amministrazione, è la seguente: uno specchio rotondo dotato di consolle, due poltrone in pelle, divano in velluto, tavolo in legno massello, lampadario in ottone, una sedia in velluto, frigo bar, una consolle, quattro faretti e barra a led, due tavolinetti (di colore bianco), una lampada da tavolo, scrivania, un tappeto, un mobile per la chiusura di una nicchia a muro, sei sedie. Questa tranche di lavori non comprende tutta la manutenzione necessaria all’immobile che presenta diverse problematiche e alcune parti lasciate nell’abbandono da anni, soprattutto al piano interrato. Lo scorso novembre la giunta comunale aveva approvato un progetto esecutivo da 68 mila euro, stimando in 14.436 euro il costo delle opere edili e di impiantistica, più altre voci, a spese di progettazione e all’Iva, somme a cui si aggiungono i 31.000 euro per gli arredi e i 5.500 per la sostituzione degli infissi.