"Una deviazione dei bus per mia nipote disabile"

A distanza di un anno nulla è stato fatto per venire incontro alla studentessa dell’alberghiero di Villa Musone, affetta da una disabilità, i cui familiari chiedevano che il pullman di linea facesse una piccola deviazione, di appena 50 metri, per farla salire in tutta sicurezza invece di costringerla ad attendere il mezzo pubblico sopra un marciapiede radente una strada, via Capodaglio, dove sfrecciano veicoli ad alta velocità. "Non è cambiato nulla da allora – dice la zia della studentessa, Lucia Polito –. Siamo profondamente delusi. L’assurdo poi è che altri pullman questa deviazione la fanno, ma non quello che prende lei per andare a scuola. Una forma grave di discriminazione". Il caso era approdato l’anno scorso in consiglio comunale su iniziativa di Benito Mariani, consigliere della Lega, ma neanche questo è servito a garantire maggiore attenzione e sicurezza alla studentessa. "Ho sollecitato – aggiunge infine la zia – ulteriormente la Regione che ogni qual volta mi risponde che se il Comune di Recanati non dà il nulla osta loro non possono prendersi la responsabilità. Il Comune, cioè, dovrebbe fare richiesta formale, perché in assenza di questa la Regione non prende l’iniziativa di modificare il percorso del bus". Il tema ritorna di attualità in occasione del 34simo anniversario dell’emanazione della Convenzione Internazionale per la salvaguardia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il 20 novembre. Quest’anno la giornata acquista sicuramente un valore particolare per i diversi conflitti in atto in molte zone del mondo, in cui il prezzo pagato dai bambini è altissimo. È per questo che l’amministrazione di Recanati non vuol far passare sotto silenzio questa significativa ricorrenza. Grazie alla collaborazione con l’Unicef, anche in ragione dell’adesione alla rete delle Città delle bambine e dei bambini, lunedì prossimo, in mattinata, la Presidente provinciale dell’Unicef, Patrizia Scaramazza, il sindaco, i rappresentanti del consiglio e della Giunta distribuiranno copie della Convenzione e della Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza alle classi degli Istituti Comprensivi B. Gigli e N. Badaloni che parteciperanno all’iniziativa che si terrà sotto il loggiato del Palazzo comunale, in oiazza Leopardi. I bambini porteranno una candelina per illuminare simbolicamente le menti che hanno il potere di far cessare la guerra, con una particolare attenzione a quelle tra Ucraina e Russia e tra Israele e Palestina. L’anno scorso l’identica ricorrenza, con la presenza sempre della presidente provinciale dell’Unicef, era stata l’occasione per il consigliere comunale della Lega Benito Mariani di denunciare come certe iniziative non si traducono, però, in atti concreti.