Una domenica di corsa: conto alla rovescia per la Stramacerata

Una giornata all’insegna dello sport, domenica, con la 37esima Stramacerata e la 49esima Marcialonga della primavera – 1° Memorial Vitangelo Corvatta, organizzati dalla Polisportiva Acli con il patrocinio del Comune e il supporto di Us Acli, di Crm gruppi podistici, del Comitato regionale marche della Fidal e del Coni. "La Stramacerata è un appuntamento molto apprezzato dai maratoneti, da chi partecipa come amante del camminare e da chi pratica nordic walking – interviene l’assessore allo sport Riccardo Sacchi –. L’amministrazione è lieta di aver partecipato all’organizzazione dell’evento che coinvolge atleti e persone di ogni età". Il ritrovo sarà ai giardini Diaz dalle 8. La partenza per i podisti della gara di 10,5 chilometri è prevista alle 9.15; alle 9.20 si avvieranno i camminatori del nordic walking per un tragitto di 8 chilometri, e i partecipanti alla passeggiata ludico motoria per 4 chilometri. Il percorso della gara, dopo un anello che include via Morbiducci, piazza della Vittoria e corso Cavour passando di nuovo dai giardini Diaz, continuerà in un circuito dentro e fuori le mura. L’arrivo sarà ai giardini, dove ci saranno punto ristoro e premiazioni. La manifestazione è aperta a tutti; per i tesserati della Fidal e degli enti di promozione sportiva la gara è valida per il Gran Prix Marche Fidal. Per info e iscrizioni www.polaclimc.it, [email protected], o 349.667368 entro oggi. La sosta nel parcheggio sotto ai giardini sarà gratuita. La polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolare la circolazione. Le strade usate dagli atleti saranno chiuse al traffico: si tratta di giardini Diaz, via Morbiducci, corso Cavour, viale Puccinotti, piazza Garibaldi, piazza Annessione, via Mozzi, largo Affede, via Crispi, piazza Mazzini, piazza Nazario Sauro, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi, rampa Zara, via Don Minzoni, piazza della Libertà, corso della Repubblica, piazza Vittorio Veneto, via Crescimbeni, via Tommaso Lauri e via Garibaldi. Nelle zone interessate scatterà anche il divieto di sosta.