Una domenica di corsa. Mattinata tra sport, salute e divertimento con la Stramacerata

Domenica torna la Stramacerata, manifestazione podistica giunta alla 39esima edizione. La corsa è organizzata dalla Polisportiva Acli con il patrocinio del Comune e il supporto tecnico di Coni e Fidal, a cui si è aggiunta l’Università di Macerata. Da quest’anno saranno coinvolte due associazioni giovanili, la Agesci Macerata2 e la Compagnia del Savio, che parteciperanno con un gruppo di volontari. La Stramacerata avrà ancora il suo centro ai giardini Diaz dove partiranno e arriveranno tutte le manifestazioni previste. Una novità significativa che riguarda questa edizione è il "Villaggio", collocato nella rinnovata Terrazza dei popoli, aperto non solo domenica mattina, prima e durante la manifestazione, ma già nel pomeriggio di sabato a disposizione per informazioni, iscrizioni dell’ultimo momento e ritiro dei pettorali. "La Polisportiva Acli sin dalla sua fondazione ha perseguito finalità sociali di aggregazione e di fraternità attraverso lo sport, promovendo così un benessere fisico e spirituale – interviene il presidente Ulisse Gentilozzi –. Non ha mai cercato e celebrato il campione, ma ha accolto e tesserato chi è agonisticamente preparato come chi è desideroso di camminare in compagnia. Ha sempre vinto l’aggregazione più che la competizione".

L’evento più importante è la gara podistica competitiva di 10,1 km valevole per il Gran prix Fidal Marche che prenderà il via alle 9.30 dai giardini e si svolgerà lungo un circuito quasi interamente pianeggiante che include i viali che costeggiano le mura cittadine fino a raggiungere piazza della Vittoria percorrendo corso Cavour. "L’amministrazione è di nuovo al fianco della Stramacerata, un evento capace di coniugare sport, salute e svago per tutte le età", afferma l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi. Dalle 9 una passeggiata di circa 4 chilometri condividerà una parte del percorso della gara podistica, per poi raggiungere il centro storico transitando per piazza della Libertà, via Crescimbeni e via Garibaldi e raggiungere di nuovo i giardini. Alla passeggiata si aggregheranno i bambini della scuola dell’infanzia Cervi, accompagnati dai genitori. Stesso percorso e stesso orario per la Stracanina, che vedrà protagonisti i nostri amici fidati. Sempre alle 9 prenderà il via anche il gruppo di Nordic Walking per una camminata di 8 km. Subito dopo, e prima della gara podistica, si svolgeranno le due competizioni dedicate ai bambini dai 6 ai 14 anni sul circuito realizzato intorno ai giardini. "Un evento sportivo apprezzato da professionisti e non, che permette anche di ammirare la città", ha concluso il sindaco Sandro Parcaroli.