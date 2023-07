Una domenica di scoperte

Una domenica alla scoperta dei tesori culturali, architettonici e storici e del polo museale di Pioraco. L’appuntamento è fissato per le 15.30 al monumento dei caduti in Largo Leopardi, dove prenderà il via una visita gratuita che comprenderà la chiesa della Madonna della grotta, il Chiostro francescano, il centro storico, il Museo della carta, della filigrana e dei fossili. L’iniziativa è organizzata dall’Acli Marche in collaborazione con il Comune, l’associazione musei di Pioraco e l’asd Green Nordic Walking. La manifestazione rientra nel progetto "Libertà di movimento 2023" sostenuto dalla Regione. Per partecipare alla visita guidata gratuita di Pioraco occorre inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome. Inoltre, sempre domenica, dalle 17 alle 19, a Largo Giacomo Leopardi-Chiostro francescano ci saranno lezioni libere di scacchi e dama.