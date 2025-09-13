Una domenica tra pet therapy e mercatino

Un’intera giornata dedicata ai cavalli: domani la Pro Loco di Cessapalombo porta nel cuore del Parco dei Sibillini il primo raduno nazionale. La manifestazione inizierà alle 9 con una passeggiata a cavallo di 17 chilometri immersi nella natura; un percorso che porterà alla scoperta di piante e fiori legati ad antichi saperi, fino a raggiungere la Rocca di Col di Pietra, dove ci sarà una merenda conviviale.

Alle 10.30 spazio al confronto con la tavola rotonda dedicata alla pet therapy. L’incontro approfondirà il valore del cavallo negli interventi assistiti con gli animali, con particolare attenzione al suo ruolo come animale di relazione e inclusione. Si parlerà dei benefici per la salute e il benessere, del legame tra uomo, natura e montagna come contesto terapeutico, e si ascolteranno testimonianze dirette di chi vive ogni giorno questa esperienza. Interverranno Marco Gentili, direttore sanitario del Centro Orizzonte, Ilaria Gallucci, coordinatrice del Centro Orizzonte, Lucia Gattari, pedagogista specializzata in assistenza con gli animali, Michela Marchesini, presidente del centro specializzato Castel Lornano, Monika Delmanowicz, psicomotricista, referente e responsabile di educazione assistita, l’associazione Magical Pet e l’Anffas Sibillini.

Non mancheranno momenti di svago e convivialità: per tutta la giornata sarà allestito un mercatino di prodotti tipici locali, un’area giochi per bambini e stand gastronomici con piatti della tradizione. "In territorio come il nostro – dice il presidente della Pro Loco Matteo Vergari–- siamo abituati a considerare il cavallo non solo come animale da compagnia o da lavoro, ma un vero compagno di vita, questo momento lo dimostrerà".