Una donna per la poltrona da sindaco

A pochi mesi dalle elezioni amministrative iniziano a trapelare i nomi delle possibili liste che si contenderanno l’amministrazione cittadina e, oltre a quella delle attuali maggioranza e minoranza, ora emerge un nuovo gruppo. ’Pensare’ fa capo per la prima volta ad una donna, è l’avvocato Bianca Verrillo. "Sotto l’insegna del ’Pensare’ – ha dichiarato la Verrillo – si è costituito un gruppo di cittadine e cittadini, politico, ma non partitico, aperto a chiunque abbia a cuore il futuro della città e voglia contribuire con il proprio impegno e le proprie idee a ridisegnare lo sviluppo futuro di Matelica, in vista delle prossime elezioni amministrative. Il gruppo sta quotidianamente crescendo arricchendosi del contributo di tante persone che hanno una visione della realtà culturale, sociale ed economica di Matelica che non sente essere rappresentata dagli attuali competitor politici".

Quanto al programma che caratterizzerà il gruppo ’Pensare’, la Verrillo ha già fatto sapere che "il nostro impegno politico non è volto a rimarcare critiche verso chi ha amministrato nel passato, ma partendo proprio da ciò che riteniamo sia stato fatto o non fatto, vogliamo rendere partecipi tutti di ciò che vorremmo vedere realizzato in futuro".