Una farmacia comunale sempre più smart

di Giorgio Giannaccini

Sempre più proiettata verso il futuro la farmacia comunale di Porto Potenza. E questo grazie soprattutto agli ultimi acquisti tecnologici: un robot che stocca e deposita centinaia di medicinali all’interno del magazzino. E poi un locker, cioè un armadio distributore attivo 24 su 24, che consente l’acquisto di parafarmaci e anche di altri prodotti che si possono prenotare con una app. Ma c’è dell’altro, perché Mario Properzi, presidente dell’Azienda Servizi Potenza Picena, ovvero la partecipata che gestisce le farmacie comunali, annuncia che nel centro aprirà un ambulatorio con un’infermiera che sarà disponibile anche per interventi a domicilio. Insomma, novità per la farmacia comunale di via Toscanini, guidata dalla direttrice Patrizia Mencacci. "Il magazzino robotizzato è attivo dal primo dicembre – spiega Properzi –. E grazie a questa macchina siamo riusciti a snellire il lavoro, che prima toccava ai farmacisti, di stoccare e ordinare per scadenza le svariate confezioni di farmaci e parafarmaci che ci consegnano i fornitori ogni giorno. Non solo, il robot ha poi un sistema che permette di far arrivare la merce direttamente sul banco, mentre si sta servendo un cliente. Mi preme sottolineare che in tal modo abbiamo un farmacista in più al banco, per fornire maggiori servizi alla cittadinanza. Infatti, c’è stata una impennata nell’effettuare accertamenti come l’elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter pressorio, e la misurazione di glicemia e colesterolo. Un’importante novità se consideriamo che per alcuni di questi esami, se prenotati in strutture pubbliche, bisogna attendere sei mesi, mentre qui possiamo effettuare il tutto senza prenotazione". Altro discorso riguarda il locker, installato fuori dal presidio. "E’ attivo h24 e consente l’acquisto di parafarmaci, come test Covid, test di gravidanza, shampoo antipidocchi e pasticche per la gola – aggiunge Properzi –. Inoltre, è munito di piccoli cassetti dedicati al ritiro delle prenotazioni, che il cliente può effettuare tramite l’app ‘Ti Serviamo’. Ogni giorno ci sono persone che ricorrono al locker, ma il numero potrebbe aumentare visto che stiamo cercando di avere l’autorizzazione per poter erogare lì pure i farmaci. E’ stato un grosso investimento: il robot costava 187mila euro più il 27mila il locker, ma grazie ai fondi del Pnrr abbiamo pagato la metà. In piazza Garibaldi invece sorgerà un ambulatorio con a disposizione una infermiera di prossimità. In pratica, fornirà assistenza per gli anziani soli, che hanno bisogno medicazioni, iniezioni, cateteri o rimozione dei bendaggi, sia all’interno dell’ambulatorio che a domicilio. Invece, a luglio sarà installato un altro locker anche nella farmacia comunale di Potenza Picena".