"Una fiaba dedicata alla scarpa" con il concorso C’era una foglia

"Una fiaba dedicata alla scarpa": è giunto alla 18esima edizione il concorso per le scuole primarie "C’era una foglia", promosso dall’associazione Spazioambiente. Il tema quest’anno si lega all’ambiente, anche in riferimento all’agenda 2023. I bambini dovranno collaborare per scrivere delle fiabe sul tema della sostenibilità nella moda, con ambiente, sociale e governance come parole chiave. A presentare il progetto è Robertino Perfetti, presidente di SpazioAmbiente: "Scegliendo come soggetto del concorso la scarpa, non poteva che essere Fermo il centro della nuova edizione, in quanto luogo del distretto calzaturiero". A Fermo si svolgerà la premiazione, nella splendida cornice del teatro dell’Aquila. Una volta selezionate, le fiabe saranno pubblicate grazie al gruppo editoriale Eli; i libri verranno illustrati quest’anno dagli stilisti di Unione stilisti Marche, nuovo partner. Infine, la novità di questa edizione, i libri, insieme ai proventi derivati dalla vendita degli stessi, saranno donati alla Fondazione Sagrini, che accoglie mamme e bambini in condizione di disagio, spesso vittime di violenza. Tutte le scuole interessate a partecipare devono compilare l’apposito modulo scaricabile gratis dal sito www.spazioambiente.org, compilarlo, e inviarlo via mail a info@spazioambiente.org. Le fiabe dovranno essere consegnate entro l’8 marzo 2024 inviandole allo stesso indirizzo.